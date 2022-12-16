ЦБ Азербайджана обнародовал объем операций в рамках торговой системы Bloomberg

Объем межбанковских необеспеченных сделок через специальную платформу в рамках торговой системы Bloomberg в Азербайджане в сентябре - ноябре 2022 года составил 3,974 млрд манатов.

Об этом сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА)

"В сентябре в рамках этой платформы между банками было осуществлено 69, в октябре 146, а в ноябре 168 сделок. 93,6% данных сделок носило краткосрочный характер (1-3 дня). Количество заключенных сделок на межбанковском рынке РЕПО в ноябре составило 76, что в 3,6 раза больше, чем в предыдущем месяце. Решения, принятые на прошедшем заседании по коридору процентных ставок, сопровождались повышением средних ставок на межбанковском рынке. Средний процент транзакций за один день на необеспеченном рынке (Blumberg) в ноябре был на 0,6 процентных пункта выше, чем в октябре", - говорится в сообщении ЦБА.

Напомним, что с сентября 2022 года ЦБ запустил в новой конфигурации инструменты денежной политики, в том числе в рамках торговой системы Bloomberg была создана специальная платформа для необеспеченных сделок.