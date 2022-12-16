Binance готова поддержать Центробанк Азербайджана в регуляции криптоактивов

Источник: Агентство международной информации Trend

Крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance готова поддержать Центральный банк Азербайджана в создании механизмов регуляции криптоактивов.

Об этом сказала Trend в четверг директор по связям с государственными органами Binance по странам СНГ Ольга Гончарова, передает Day.Az.

По ее словам, была проведена встреча с регулятором финансового рынка Азербайджана и обсуждены вопросы регуляции в Азербайджане криптоактивов.

"На практике, как по всему миру, так и в ряде стран СНГ центробанки выбирают пути регулирования криптовалюты, нежели их запрет. С этой точки зрения, внедрение регулирования повысит доверие к этой отрасли, а также расширит прямые иностранные инвестиции в страну. Любая регуляция, что мы считаем самым главным, обеспечивает защиту граждан и пользователей криптоактивов", - сказала она.

Гончарова подчеркнула, что Binance видит большой потенциал развития криптоиндустрии и блокчейн-технологий на ближайшее будущее.

"Криптосфера имеет большой инновационный потенциал, что подтверждается количеством стартапов, которые все больше входят в эту сферу. Сама блокчейн-технология растет. Даже несмотря на спад в криптоактивах в нынешнем году по разным причинам, мы видим, что сама технология устояла и интерес к ней будет только нарастать. Эта технология решает те задачи, которые стоят перед гражданами, в том числе финансовые услуги с минимальными издержками и еще быстрее. Хочу также отметить, что исходя из количества пользователей системы Binance, регион СНГ заинтересован как в развитии блокчейн-технологий, так и в криптоиндустрии. Страны СНГ проявляют достаточно большой интерес к продуктам Binance, в том числе к более сложным. Мы предоставляем любые сложные структурные продукты. Кроме того, в таких странах, как Казахстан, Кыргызстан и другие мы в нынешнем году проводили встречи с нашими пользователями и эти встречи будут расширены с географической точки зрения", - сказала она.

Говоря о влиянии цифровых валют на крипторынок, Гончарова сказала, что его расширение не повлияет на волатильность криптоактивов.

"Крипто- и цифровая валюты решают разные задачи и никакого влияния друг на друга не оказывают. Я не вижу каких-либо сложностей между цифровой и криптовалютой. Я считаю, что они могут сосуществовать вместе и даже дополнять друг друга. Валюта, выпускаемая центробанками, обеспечивает доверие к регулятору и стране, а цифровые валюты - доверие к технологии блокчейн. Хочу также отметить, что цифровые валюты центробанков дают возможность обеспечения большей финансовой стабильности и защиты интересов клиентов, граждан", - добавила она.