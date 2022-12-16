https://news.day.az/economy/1520120.html В Азербайджане разрабатывается нацстратегия искусственного интеллекта
В Азербайджане разрабатывается нацстратегия искусственного интеллекта
В Азербайджане разрабатывается национальная стратегия искусственного интеллекта.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала на пресс-конференции заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта Инара Велиева.
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