В Азербайджане разрабатывается нацстратегия искусственного интеллекта

В Азербайджане разрабатывается национальная стратегия искусственного интеллекта.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала на пресс-конференции заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта Инара Велиева.

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