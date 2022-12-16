В Азербайджане определяется порядок подключения стройобъектов к электросети

В Азербайджане определяется порядок подключения строительных объектов к электрической сети.

Как сообщает в пятницу Day.Az, этот вопрос нашел отражение в предложенном изменении в закон "Об электроэнергетике", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно изменению, подключение строительных объектов к электрической сети или получение дополнительной энергии (мощности) осуществляется на основании договора о подключении, а заказчику выдается техническое условие, являющееся составной частью договора. Порядок расчета требуемой мощности на объектах строительства утверждается учреждением, определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Изменение после обсуждений было вынесено на голосование и принято в первом чтении.