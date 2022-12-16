В Азербайджане купля-продажа изделий из драгкамней на сумму более 15 тыс. манатов будет только в безналичном порядке
Продажа драгоценных камней и металлов стоимостью более 15 тысяч манатов будет осуществляться только в безналичном порядке
В Азербайджане определяется денежная сумма, при превышении которой купля-продажа изделий из драгоценных камней и металлов, будет осуществляться только в безналичном порядке.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорилось на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) при обсуждении законопроекта "О целевых финансовых санкциях".
Согласно законопроекту, купля-продажа изделий из драгоценных камней и металлов на общую сумму более 15 тысяч манатов будет осуществляться только в безналичном порядке.
После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
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