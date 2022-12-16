В Азербайджане купля-продажа изделий из драгкамней на сумму более 15 тыс. манатов будет только в безналичном порядке

Продажа драгоценных камней и металлов стоимостью более 15 тысяч манатов будет осуществляться только в безналичном порядке

В Азербайджане определяется денежная сумма, при превышении которой купля-продажа изделий из драгоценных камней и металлов, будет осуществляться только в безналичном порядке.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорилось на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) при обсуждении законопроекта "О целевых финансовых санкциях".

Согласно законопроекту, купля-продажа изделий из драгоценных камней и металлов на общую сумму более 15 тысяч манатов будет осуществляться только в безналичном порядке.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.