В Азербайджане устанавливаются новые правила ввоза товаров в страну
В Азербайджане устанавливаются новые правила ввоза товаров в страну.
Как сообщает в пятницу Day.Az, этот вопрос нашел отражение в изменении в Таможенный кодекс, которое обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент)
Так, обращению (декларацию), поступившую в таможенный орган в связи с осуществлением пропуска товаров, предлагается рассматривать в течение одного дня. В случае необходимости внесения соответствующих корректировок в таможенную стоимость при пропуске товаров таможенный орган обязан уведомить об этом декларанта в течение 24 часов с момента подачи декларации в таможенный орган.
Законопроект разработан с целью совершенствования процедур пропуска товаров через таможенные пограничные пункты.
После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
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