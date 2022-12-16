Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подпишут соглашение о "зеленой энергии"

В столице Румынии Бухаресте между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии будет подписано соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и транспортировки "зеленой энергии".

Как передает Day.Az, информацию распространили в правительстве Грузии.

Было отмечено, что в связи с этим премьер-министр Ираклий Гарибашвили отправился с рабочим визитом в Румынию.

Гарибашвили примет участие в пленарном заседании "Стратегическое партнерство в развитии и распределении зеленой энергии".

В церемонии подписания также примут участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис.