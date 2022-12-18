Значимость Азербайджана для Европы растет с каждым днём

Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития, передачи зеленой энергии и тот же энергетический вопрос являются центральными факторами в дипломатических и геополитических отношениях Европы. В этом сценарии Азербайджан стал главным партнером для Европы и для самой Италии благодаря газопроводу ТАР.

Об этом сказал Day.Az итальянский эксперт по экономическим и геополитическим вопросам Доменико Летиция, комментируя состоявшееся в Бухаресте состоялось пленарное заседание в связи с церемонией подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".

"Наша нынешняя ситуация, характеризующаяся украинским конфликтом, иностранным влиянием из Китая, исходящей из Катара коррупцией, которая вызывает изменения в европейских институтах, и все более интенсивным сближением Алжира с Россией (что делает Алжир ненадежным партнером в Средиземноморье), помогает понять важность и значимость Азербайджана для всей Европы и для энергетического будущего Италии, становящейся очень важным энергетическим хабом для всей Европы", - сказал Летиция.

По словам эксперта, дело не только в газе.

"Напомню, что инфраструктура TAP, используемая для газа, также может быть полезна для транспортировки и хранения зеленого водорода, и благодаря Азербайджану Италия может стать центральной страной для всей Европы также в производстве зеленого водорода. Хотя некоторые страны хотят представить Азербайджан нестабильным, важность Баку для европейской родины теперь очевидна в глазах всей Европы. Итальянцы не забудут близость Азербайджана в этот период больших энергетических трудностей и больших глобальных геополитических потрясений", - сказал наш собеседник.

Отметим, что 17 декабря в Бухаресте состоялось пленарное заседание в связи с церемонией подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии". Документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Румынии Николае Чукэ, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В церемонии подписания приняли участие Президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.