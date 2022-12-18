Территория Карабаха и Восточного Зангезура Азербайджанской Республики более 28 лет находилась под оккупацией Армении. На протяжении многих лет Азербайджан пытался урегулировать конфликт мирным путем с помощью международных посредников. Вопиющее пренебрежение Арменией норм и принципов международного права, а также, несмотря на 4 резолюции Совета Безопасности ООН, неумелые действия международных посредников по прекращению оккупации Арменией фактически подорвали усилия Азербайджана по мирному урегулированию конфликта.

Как передает в воскресенье Day.Az, об этом сказал министр финансов Азербайджанской Республики, сопредседатель Совместной комиссии между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Саудовская Аравия Самир Шарифов в Международном аэропорту Зангилан на брифинге, посвященном работе, проделанной в рамках 1-й Государственной программы по Большому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики, и предстоящих планах.

Министр отметил, что в 2020 году Вооруженные силы Азербайджана под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева нанесли в ходе 44-дневной Отечественной войны разгромное поражение захватнической армянской армии и вынудили ее подписать акт о капитуляции. Славная победа была достигнута благодаря героизму и отваге шехидов, пожертвовавших своей жизнью. Азербайджан реализовал свои законные права, освободил свои исторические земли от оккупации и восстановил свою территориальную целостность.

"Азербайджан высоко ценит принципиальную позицию Саудовской Аравии о неустановлении дипломатических отношений с государством-оккупантом Арменией, которое совершило агрессию против Азербайджана, насильственное перемещение и уничтожение сотен тысяч азербайджанских мирных жителей с родных мест и земель, превратило наши города и села в руины, осквернило наши мечети и другие святыни", - сказал министр.

Самир Шарифов напомнил, что согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева продолжаются восстановительные работы с целью реинтеграции освобожденных территорий в экономику страны и обеспечения возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли. Согласно распоряжению главы государства, вступил в силу первый этап "Программы Большого возвращения" и в 2021 году началась ее реализация.