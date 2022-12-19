Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут примерно на 1%, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают перспективы расширения потребления этого вида сырья в Китае. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, это следует из комментария эксперта.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,86% - до 79,71 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,91%, до 75,15 доллара.

Рынки оценивают вероятность повышения нефтяного спроса после новостей о том, что высшие государственные лица Китая, включая президента Си Цзиньпина, на встрече по определению приоритетов экономической политики на 2023 год заявили, что восстановление и расширение потребления должно "стать приоритетом".

Рыночный стратег Saxo Capital Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana), чье мнение приводит агентство Блумберг, считает, что стремление Китая "расширить потребление как ключевой экономический приоритет на 2023 год" способствует "улучшению перспектив спроса на нефть".