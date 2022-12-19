https://news.day.az/economy/1520835.html Азербайджан и Саудовская Аравия подписали два документа - ФОТО
Азербайджан и Саудовская Аравия подписали два документа - ФОТО
Состоялось подписание документов об экономическом сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовская Аравия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, документы были подписаны в рамках 7-го заседания азербайджано-саудовской межправительственной совместной комиссии.
Первый документ связан с созданием совместного Делового совета между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики и Федерацией палат Саудовской Аравии.
Вторым документом является протокол межправительственной комиссии.
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