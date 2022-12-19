Вносятся изменения в Налоговый кодекс Азербайджана

В Азербайджане налогоплательщики, осуществляющие деятельность по системной интеграции, разработке и развитию программного обеспечения вне парка технологий, получат статус резидента Парка технологий и на этой основе будут пользоваться налоговыми льготами.

Как сообщает в понедельник Day.Az, данный вопрос нашел свое отражение в предложенных изменениях в Налоговый кодекс, которые обсуждались на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

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