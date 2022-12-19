https://news.day.az/economy/1520839.html Вносятся изменения в Налоговый кодекс Азербайджана
Вносятся изменения в Налоговый кодекс Азербайджана
В Азербайджане налогоплательщики, осуществляющие деятельность по системной интеграции, разработке и развитию программного обеспечения вне парка технологий, получат статус резидента Парка технологий и на этой основе будут пользоваться налоговыми льготами.
Как сообщает в понедельник Day.Az, данный вопрос нашел свое отражение в предложенных изменениях в Налоговый кодекс, которые обсуждались на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре