Саудовская Аравия хочет присоединиться к договору об экспорте "зеленой" энергии из Азербайджана

Саудовская Аравия выразила желание присоединиться к процессу экспорта "зеленой" электроэнергии из Азербайджана в Европу.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр инвестиций Саудовской Аравии, сопредседатель совместной комиссии двух стран Халид бин Абдель Азиз Аль-Фалих на прошедшем в Баку 7-м заседании Совместной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

"Компания ACWA Power реализует в Азербайджане энергетический проект мощностью 240 мегаватт. Однако этого недостаточно. Мы хотели бы реализовать более крупные энергетические проекты и присоединиться к подписанному несколько дней назад Азербайджаном соглашению об экспорте электроэнергии в Европу", - сказал он.

Министр добавил, что существует широкое поле для развития отношений между двумя странами.

"Я благодарю Президента Азербайджана Ильхама Алиева за его поддержку в расширении отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией. Есть возможности для сотрудничества между нашими странами во многих областях, особенно в сфере энергии", - подчеркнул он.

Напомним, что 17 декабря в Бухаресте состоялось подписание "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".