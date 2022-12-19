В сфере ИКТ наблюдается серьезная нехватка специалистов.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Фарид Ахмедов на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

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