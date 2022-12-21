Экономическое благополучие Европы зависит от Азербайджана

17 декабря 2022 года в Бухаресте состоялось пленарное заседание в связи с подписанием соглашения по зеленой энергии, в котором принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Такое региональное энергетическое мероприятие выводит Азербайджан на вершину геополитического значения. Стабильная экономика и сильная финансовая система в сочетании с богатыми природными ресурсами сделали Азербайджан самым важным партнером для обеспечения постоянного притока природных и нефтехимических продуктов на рынок Европейского Союза.

Об этом Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенный в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

По его словам, значение Азербайджана для ЕС приобретает особую важность в свете последних геополитических событий, в частности, войны в Украине.

"Соглашение о стратегическом партнерстве в области зеленой энергии устанавливает основу для долгосрочного сотрудничества между Грузией, Румынией, Венгрией и Азербайджаном. Однако именно Азербайджан вложил ресурсов и вселил в регион оптимизма больше, чем страны-члены ЕС вместе взятые", - подчеркнул он.

Наш собеседник полагает, что странам, подписавшим соглашение, надо более тесно сотрудничать, чтобы эффективнее решать общие проблемы.

"Следующим шагом станет прокладка цифрового кабеля вдоль подводной линии электропередач. Предполагается расширение морского транспортного сообщения в направлении Грузии из румынского порта Констанца. Здесь есть большой потенциал для использования судостроительных технологий Турции и Азербайджана для улучшения морских перевозок в Черноморском регионе. Эти усилия, безусловно, улучшат связь с Азербайджаном и далее с Центральной Азией. Впереди много работы, и нет никаких сомнений в том, что этот новый союз поможет ЕС достичь своих целей в энергетической геополитике. Азербайджан, в свою очередь, становится все более важным партнером в вопросе экономического благополучия европейского континента.

В то время как мир переживает эпоху неопределенности, Президент Ильхам Алиев продемонстрировал приверженность и реальное лидерство, чтобы помочь странам Европы и Азии, посредством своей безупречной государственной политики и дипломатических действий добиться более высоких экономических показателей и лучших результатов в инфраструктурной сети газопроводов", - резюмировал Питер Тейс.

Абдул Керимханов