https://news.day.az/economy/1520911.html Узбекистан начал поставки товаров в Европу через Азербайджан
Узбекистан начал поставки товаров в Европу через Азербайджан
Узбекистан начал поставлять товары в Европу через Каспийское и Черное моря.
Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил пресс-секретарь Общественного Фонда поддержки и развития национальных средств массовой информации Узбекистана Хикматилла Убайдуллаев.
Сообщается, что первый состав с контейнерами, загруженными медным концентратом, пройдет по маршруту общей протяженностью более 4000 км.
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