Узбекистан начал поставки товаров в Европу через Азербайджан

Узбекистан начал поставлять товары в Европу через Каспийское и Черное моря.

Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил пресс-секретарь Общественного Фонда поддержки и развития национальных средств массовой информации Узбекистана Хикматилла Убайдуллаев.

Сообщается, что первый состав с контейнерами, загруженными медным концентратом, пройдет по маршруту общей протяженностью более 4000 км.