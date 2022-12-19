https://news.day.az/economy/1520947.html Подписано соглашение о создании делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия - ФОТО
Подписано соглашение о создании делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия - ФОТО
Между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана и Федерацией палат Саудовской Аравии подписано соглашение о создании совместного делового совета Азербайджана и Саудовской Аравии, передает Day.Az.
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