Обсуждено стимулирование инвестиций между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Мы обменялись мнениями с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом бен Абдул-Азизом Аль-Фалихом о текущем состоянии и развитии торгово-экономических отношений между нашими странами, в том числе о стимулировании инвестиций", - говорится в публикации.

Напомним, что сегодня состоялось подписание документов об экономическом сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовская Аравия.

Первый документ связан с созданием совместного Делового совета Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики и Федерацией палат Саудовской Аравии. Вторым документом является протокол межправительственной комиссии.