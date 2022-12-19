Сколько приватизированных объектов недвижимости в Азербайджане?

В Азербайджане число приватизированных объектов недвижимости в январе - ноябре 2022 года выросло на 21,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

По данным ведомства, в указанный период были зарегистрированы права собственности на 332 343 объекта недвижимости (77 733 объекта, или 23,4 процента - первичная регистрация, 254 610 объектов, или 76,6 процента - повторная регистрация).

Отмечается, что из общего числа приватизированных в январе - ноябре 2022 года объектов недвижимости 45 033 - частные жилые и дачные дома, 84 273 - квартиры, 192 156 - земельные участки, 3 231 - нежилые помещения, 6 857 - нежилые участки, 732 - жилые комплексы, 60 - многоэтажные жилые дома.

В сообщении ведомства также говорится, что в отчетный период первичную государственную регистрацию прошли 36 835 земельных участков, что в 2,6 раза превышает показатель прошлого года.

В отчетный период 2022 года была проведена техническая инвентаризация и выданы технические паспорта на 262 647 объектов недвижимости, что на 23,6 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

С января по ноябрь текущего года было зарегистрировано около 65 тысяч ипотечных договоров.