https://news.day.az/economy/1520995.html Микаил Джаббаров назвал объем выданных госфондом льготных кредитов - ФОТО
Микаил Джаббаров назвал объем выданных госфондом льготных кредитов - ФОТО
Фонд развития предпринимательства Азербайджана в январе - ноябре 2022 года профинансировал 2 343 инвестиционных проекта.
Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
В публикации говорится, что всего Фондом выданы 119,6 миллиона манатов льготных кредитов.
"За счет выданных кредитов предполагается создать более 2 500 новых рабочих мест", - пишет министр.
Отметим, что в 2022 году фонд планирует выдать субъектам бизнеса в Азербайджане льготных кредитов на общую сумму 140 миллионов манатов.
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