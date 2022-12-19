Микаил Джаббаров назвал объем выданных госфондом льготных кредитов

Фонд развития предпринимательства Азербайджана в январе - ноябре 2022 года профинансировал 2 343 инвестиционных проекта.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации говорится, что всего Фондом выданы 119,6 миллиона манатов льготных кредитов.

"За счет выданных кредитов предполагается создать более 2 500 новых рабочих мест", - пишет министр.

Отметим, что в 2022 году фонд планирует выдать субъектам бизнеса в Азербайджане льготных кредитов на общую сумму 140 миллионов манатов.