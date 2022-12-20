Частный сектор обеспечит устойчивый рост экономики Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

Динамичный частный сектор обеспечит устойчивый экономический рост в Азербайджане, сказал в эксклюзивном интервью Trend руководитель практики по макроэкономике, торговле и инвестициям в регионе Европы и Центральной Азии группы Всемирного банка Антонио Нусифора, передает Day.Az.

Нусифора отметил, что показатели экономического роста в Азербайджане в этом году были устойчивыми и составили около 5,5 процента в годовом исчислении к концу третьего квартала.

"Производство в энергетическом секторе снизилось, а рост в неэнергетическом секторе остался устойчивым, увеличившись на 10 процентов в годовом исчислении к концу сентября. Инфляция ускорилась в сентябре, и есть некоторые опасения относительно инфляции по продуктам питания. Центральный банк ужесточил денежно-кредитную политику, повысив учетную ставку. Что касается внешних факторов, положительное сальдо торгового баланса очень здоровое и составляет около 33 процентов ВВП с января по сентябрь, что, конечно, в основном обусловлено высокими мировыми ценами на энергоносители, а также экспортом в ненефтяном секторе, который был на достаточно высоком уровне, чтобы скомпенсировать рост импорта и по-прежнему генерировать высокое положительное сальдо торгового баланса", - сказал он.

Он добавил, что в стране также здоровый фискальный баланс.

"Опять же, как нефтяные, так и ненефтяные доходы превысили рост государственных расходов, в результате чего профицит составил около 2 процентов. Что касается финансового сектора, в банковском секторе дела обстоят хорошо. Сейчас, конечно, мы находимся в особой глобальной ситуации, когда мир переживает постпандемический период и наблюдается геополитическая напряженность из-за войны в Украине", - отметил Нусифора.

Кроме того, по его словам, большой спрос, который несколько замедлился во время пандемии, то есть отложенный спрос, теперь восстановлен.

"Таким образом, это увеличение спроса и расходов после пандемии способствует ускорению экономического роста. Также наблюдается увеличение государственных расходов, что опять же способствует экономическому росту, поскольку увеличение потребления стимулирует экономику в целом. Параллельно с восстановлением после COVID, которое способствовало росту, также наблюдается рост денежных переводов из России. Текущая геополитическая ситуация оказала относительно приглушенное, но положительное влияние на экономику Азербайджана, в частности, на транспортный сектор, а также обеспечила двузначные темпы роста в гостиничном бизнесе и ИКТ. Таким образом, приток туристов и финансовые потоки усилились. Большое количество граждан России переселялось на Кавказ или в Среднюю Азию. Мы видим переориентацию торговли на Южный Кавказ, Турцию, Среднюю Азию. Все это способствовало повышению спроса и поддержанию здорового экономического роста в Азербайджане", - добавил он.

Развитие ненефтяного сектора

Нусифора отметил, что "Национальные приоритеты социально-экономического развития: Азербайджан 2030"

четко устанавливают видение здорового, динамичного частного сектора как основы модели будущего роста для Азербайджана.

"Необходима принципиально новая модель роста, движущей силой которой является динамичный, неэнергетический, ненефтяной частный сектор. Это будет иметь решающее значение для обеспечения продолжения роста. Необходимо перейти к неэнергетическому сектору как к двигателю роста", - сказал он.

Нусифора считает, что переход к новой модели роста с частным сектором в центре будет иметь основополагающее значение.

"Азербайджан имеет хорошие позиции благодаря сильному энергетическому сектору, способствующему экономическому росту. За последние 25 лет показатели роста Азербайджана были впечатляющими, уровень бедности резко сократился с 50 до 5 процентов. Азербайджан осознает, что мир меняется, и поддерживает "зеленую" экономику в соответствии с обязательствами по борьбе с глобальным изменением климата, политики перехода к возобновляемым источникам энергии и нулевым выбросам", - добавил он.

Нусифора отметил, что среди производителей энергии Азербайджан занимает хорошие позиции как страна, транспортирующая газ в Европу, поскольку природный газ является гораздо более чистым средством производства электроэнергии.

"Он генерирует примерно половину выбросов углерода от угля и производит меньше твердых частиц. Таким образом, природный газ, вероятно, будет играть роль переходного топлива, помогая переходу к безуглеродной экономике. В этом смысле, с подписанием меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и ЕС об удвоении поставок газа, страна увеличит добычу природного газа. Это ускорит экономический рост страны в среднесрочной перспективе. Но что также остается важным, так это взгляд на долгосрочную перспективу. Спрос на природный газ будет сохраняться дольше, чем на другие источники энергии, основанные на ископаемом топливе, но поскольку в конечном итоге мы движемся к возобновляемым источникам энергии, спрос на природный газ также сократится. Поэтому критическим моментом остается необходимость перехода к новой модели роста, движущей силой которой является динамичный неэнергетический частный сектор", - добавил он.

Растущая роль Среднего коридора

Нусифора отметил, что Азербайджан занимает стратегическое географическое положение.

"Большая часть торговли между Китаем и Европой происходила через Северный коридор, который в конечном итоге проходит через Россию. А теперь, из-за войны в Украине и санкций против России, значительная часть этой торговли смещается в сторону Среднего коридора, который, по сути, проходит через Среднюю Азию и Кавказ, опять же связывая Китай с Европой. Географическое положение на торговом пути Восток-Запад, соединяющем Европу и Китай, открывает перед Азербайджаном множество возможностей. Первый, конечно же, связан с транзитными перевозками. Транспорт и логистика, спрос на услуги в этой сфере могут способствовать экономическому росту в Азербайджане. Стратегическое расположение на маршруте Среднего коридора также позволяет Азербайджану стать более привлекательным для глобальных цепочек создания стоимости и лучше интегрироваться в глобальные цепочки создания стоимости", - сказал он.

Нусифора добавил, что в глобализованном мире есть несколько ведущих компаний, которые инвестируют в страны в качестве производственного центра для доступа к мировым рынкам.

"Различные продукты производятся в разных странах, а затем собираются вместе. Теперь некоторым из этих крупных иностранных инвесторов может быть предложено прийти в Азербайджан, и получить выгоды от связей этой страны с мировыми рынками, Китаем и Европой", - пояснил он.

Нусифора считает, что географическое преимущество поможет Азербайджану привлечь инвестиции и лучше интегрироваться в мировой рынок.

"Средний коридор в настоящее время функционирует не очень хорошо. Вот почему большая часть трафика в прошлом проходила через Северный коридор. Причина в том, что в Среднем коридоре до сих пор отсутствуют некоторые элементы инфраструктуры, а некоторые его части не развиты. Таким образом, чтобы сократить расходы на использование Среднего коридора для торговли, Азербайджану необходимо будет координировать свои действия с основными странами-партнерами, такими как Грузия и Казахстан, инвестировать в инфраструктуру, необходимую для повышения эффективности коридора", - сказал он.

Как отметил Нусифора, в мире нет страны, которая достигла бы высокого дохода, не будучи интегрированной в глобальные рынки.

"Наличие доступа к глобальным рынкам, чтобы иметь возможность продавать в гораздо больших масштабах, остается фундаментальным. Поэтому для глобального развития малым странам необходима интеграция в глобальные рынки, что становится двигателем, путем к росту", - добавил он.

Реинтеграция освобожденных территорий в экономику Азербайджана

Проекты на освобожденных территориях могут стать образцом для экономического роста в остальной части Азербайджана, отметил Нусифора.

"Освобожденные территории потребуют краткосрочных инвестиций в разминирование, создание инфраструктуры и формирование человеческого капитала, необходимого для создания среды, в которой может иметь место экономический рост. Вызовы, подразумевающие новую модель роста, необходимость перехода к возобновляемым источникам энергии и "зеленой" экономике, актуальны везде, в том числе и на освобожденных территориях", - сказал он.

Нусифора сказал, что отличие состоит в том, что здесь происходит своего рода перезапуск, и есть шанс использовать проекты в Карабахе в качестве модели для создания экономической базы, ориентированной на "зеленую" экономику, в которой будет учитываться изменение климата.

"Таким образом, проекты, реализуемые в Карабахе могут стать своего рода экономической моделью, которая может привести к переходу к более энергоэффективной и "зеленой" экономике по всей стране. Это может стать образцом для остальной части Азербайджана", - пояснил он.