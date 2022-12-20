Хорошие новости для пользователей m10! С 15 декабря 2022 г. по 12 января 2023 г. платежи внутри приложения m10 и покупки с помощью m10 в сети маркетов Bravo каждую неделю приносят ценные призы и новогодний подарок - Toyota Corolla!

Чтобы участвовать, необходимо:

скачать приложение из Google Play или App Store на телефон;

зарегистрироваться, просто набрав номер мобильного телефона;

пополнить кошелек m10 через банковскую карту или MilliÖN, нажав кнопку "Пополнить".

Оплачивая услуги (за исключением кредитных платежей) или совершая покупки в сети маркетов Bravo с m10 на более чем 10 АЗН, вы получаете 1 шанс принять участие в лотерее. Больше оплат - больше шансов.

Еженедельные розыгрыши:

Apple iPhone 14 Pro 128 ГБ

iPad 10.9 64 ГБ

Apple Watch SE 44 мм

Apple AirPods 3

Samsung Galaxy S22 128GB

Samsung Galaxy Buds Live

Samsung Galaxy Watch Active 44mm

1000 АЗН на баланс m10

500 АЗН на баланс m10

300 АЗН на баланс m10

Новогодний подарок - автомобиль "Toyota Corolla".

Еженедельно 1 участник может выиграть лишь один приз. Победитель еженедельной лотереи сохраняет свои шансы на получение новогоднего приза.

Приложение m10 является продуктом компании PashaPay. m10 - первый крупномасштабный электронный кошелек, созданный в Азербайджане для осуществления безналичных операций. С помощью приложения люди максимально упростят свою жизнь, используя минимум наличных денег.