MasterCard помогает Азербайджану в создании "умной" и безопасной финансовой среды

Глобальная платежная система MasterCard сотрудничает с финансовыми институтами Азербайджана по реализации проектов по "Открытому банкингу" (Open Banking) и разработке открытых API-стандартов, дистанционному обслуживанию клиентов.

Об этом сказал Trend генеральный директор MasterCard по Азербайджану и Турции Авшар Гюрдал, передает Day.Az.

По его словам, продолжается партнерство MasterCard и по проектам цифровизации данных.

"Мы отслеживаем и изучаем все мировые тренды финансового сектора. Наше сотрудничество с партнерами и банками в Азербайджане направлено на создание в стране устойчивой, "умной" и безопасной финансовой среды. Хочу также подчеркнуть, что каждый регион имеет свои отдельные тренды развития, и азербайджанский опыт разработки решений нам интересен", - добавил Гюрдал.