https://news.day.az/economy/1521256.html Нужно пересмотреть процедуры, чтобы сделать "зеленый коридор" более доступным для субъектов МСБ - Орхан Мамедов - ФОТО
Нужно пересмотреть процедуры, чтобы сделать "зеленый коридор" более доступным для субъектов МСБ - Орхан Мамедов - ФОТО
Считаю, что необходимо пересмотреть процедуры, чтобы сделать использование услуг "зеленого коридора" более доступным для субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ).
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов на мероприятии на тему "Таможенные реформы: вызовы и возможности".
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