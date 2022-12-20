https://news.day.az/economy/1521260.html В Азербайджане прошли общественные обсуждения на тему таможенных реформ - ФОТО
В Азербайджане прошли общественные обсуждения на тему таможенных реформ - ФОТО
При поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), Государственного таможенного комитета, Общественного совета при Агентстве и Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана состоялись общественные обсуждения на тему "Таможенные реформы: вызовы и возможности".
Как сообщили во вторник Day.Az в Агентстве, в мероприятии приняли участие представители соответствующих государственных структур, бизнес-ассоциаций и предприниматели.
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