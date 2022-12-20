Смягчение карантина положительно отразилось на отельном бизнесе в Азербайджане

Несмотря на продолжающуюся борьбу с пандемией COVID-19, развитие отельного бизнеса и туризма в Азербайджане остается в центре внимания государства. Это касается как столицы нашей страны, так и регионов. В частности, в Баку открылись отели премиум-класса, такие как InterContinental, Courtyard by Marriott и другие. В понедельник был открыт отель Ritz-Carlton, который в короткое время обретет популярность как среди местных посетителей, так и посещающих Азербайджан иностранных гостей.

Об этом Day.Az сказал эксперт-экономист Эльданиз Амиров.

Приведя статистику 2022 года, наш собеседник отметил, что в Азербайджане выросло количество бронирований в отелях по сравнению с 2021 годом.

"Смягчение карантинного режима положительно отразилось на сферу отельного бизнеса. Однако говорить о полном восстановлении сферы туризма пока преждевременно. Достичь допандемийных показателей - основная задача, стоящая перед представителями туристического бизнеса. Надеемся на восстановление сферы туризма и отельного бизнеса после завершения пандемии", - сказал Дюбенди.

Амиров также рассказал о проводящейся работе по развитию туристического потенциала освобожденных от оккупации территорий.

"При правильном использовании потенциала в Карабахе можно создать крупнейший туристический центр на Кавказе. В настоящее время идет строительство одного отеля в Агдаме и двух отелей в Шуше. В Лачине есть достаточно широкие рекреационные возможности. Туристический потенциал Кяльбаджара сравним с туристическими центрам Грузии. Все это свидетельствует о привлекательности туристического потенциала Карабаха и для его реализации ведется серьезная работа", - заключил Эльданиз Амиров.

Напомним, 19 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в столице отеля The Ritz-Carlton Baku.