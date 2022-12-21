Названы прогнозируемые доходы Госнефтефонда Азербайджана на 2022 г.

В утвержденном бюджете SOFAZ на 2022 год сумма доходов, связанных с реализацией нефтегазовых соглашений, оценивается на уровне 15,789 миллиарда манатов.

Об этом сказал в интервью Day.Az советник исполнительного директора SOFAZ Бахруз Бахрамов.

По его словам, в январе - сентябре текущего года в связи с исполнением нефтегазовых соглашений в бюджет Фонда поступило около 15,887 миллиарда манатов, а по итогам года прогнозируется, что эта сумма приблизится к отметке в 19,972 миллиарда манатов.

"В условиях полного выполнения утвержденных расходов SOFAZ на 2022 год ожидается, что активы Фонда к концу года составят около 47 миллиарда долларов", - подчеркнул советник исполнительного директора.