Товарооборот Азербайджана со странами Европы вырос
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Товарооборот Азербайджана со странами Европы в январе - ноябре 2022 года превысил 26,229 миллиарда долларов, а удельный вес этих стран в общем азербайджанском внешнеторговом обороте составил 53,29 процента, сообщает Day.Az со ссылкой на бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК).

Товарооборот Азербайджана со странами Европы:

Январь-ноябрь 2022 года

Страна

Экспорт (тыс, $)

Удельный вес

Импорт (тыс, $)

Удельный вес

Германия

585884,51

2,42%

580972,56

28,20%

Австрия

90665,52

0,38%

69905,57

3,39%

Бельгия

10499,02

0,04%

59825,86

2,90%

Болгария

291983,41

1,21%

30327,94

1,47%

Чехия

724592,40

3,00%

54362,32

2,64%

Дания

251,53

0,00%

20369,29

0,99%

Эстония

1949,82

0,01%

6552,34

0,32%

Финляндия

476,06

0,00%

126577,21

6,14%

Франция

50183,07

0,21%

201192,88

9,77%

Хорватия

952396,70

3,94%

11404,00

0,55%

Ирландия

399888,40

1,65%

23651,30

1,15%

Испания

846997,20

3,50%

84005,23

4,08%

Швеция

18679,51

0,08%

45261,91

2,20%

Италия

17430151,26

72,11%

294102,98

14,28%

Кипр

8663,55

0,04%

2124,19

0,10%

Латвия

26855,33

0,11%

16449,41

0,80%

Литва

6365,55

0,03%

22582,34

1,10%

Люксембург

67390,43

0,28%

5179,50

0,25%

Венгрия

1883,83

0,01%

38916,45

1,89%

Мальта

22002,02

0,09%

160,80

0,01%

Нидерланды

125777,30

0,52%

94399,64

4,58%

Польша

19514,00

0,08%

104233,90

5,06%

Португалия

742732,51

3,07%

11741,69

0,57%

Румыния

386635,50

1,60%

67342,96

3,27%

Словакия

266,34

0,00%

47750,39

2,32%

Словения

1162,32

0,00%

20380,02

0,99%

Греция

1356138,79

5,61%

20078,80

0,97%

Всего

24169985,89

100%

2059851,50

100%

В январе - ноябре 2022 года товарооборот Азербайджана со странами Европы вырос на 95,42 процента, или на 12,807 миллиарда долларов в годовом исчислении.

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана в январе - ноябре 2022 года вырос на 62,92 процента, или 19,007 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 30,209 миллиарда до 49,217 миллиарда долларов.

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлось 36,335 миллиарда долларов, что на 16,536 миллиарда долларов превышает показатель января - ноября 2021 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 73,82 процента против 65,54 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 2,471 миллиарда долларов, или на 23,74 процента - с 10,409 миллиарда до 12,881 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 26,17 процента против 34,46 процента годом ранее.

В результате этого сальдо внешнеторгового оборота в отчетный период, осталось положительным, и выросло в годовом исчислении более чем на 14,064 миллиарда долларов, или более чем вдвое - до 23,454 миллиарда долларов против 9,389 миллиарда долларов в январе - ноябре 2021 года.