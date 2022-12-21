Товарооборот Азербайджана со странами Европы вырос

Товарооборот Азербайджана со странами Европы вырос
Товарооборот Азербайджана со странами Европы в январе - ноябре 2022 года превысил 26,229 миллиарда долларов, а удельный вес этих стран в общем азербайджанском внешнеторговом обороте составил 53,29 процента, сообщает Day.Az со ссылкой на бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК).
Товарооборот Азербайджана со странами Европы:
|
Январь-ноябрь 2022 года
|
Страна
|
Экспорт (тыс, $)
|
Удельный вес
|
Импорт (тыс, $)
|
Удельный вес
|
Германия
|
585884,51
|
2,42%
|
580972,56
|
28,20%
|
Австрия
|
90665,52
|
0,38%
|
69905,57
|
3,39%
|
Бельгия
|
10499,02
|
0,04%
|
59825,86
|
2,90%
|
Болгария
|
291983,41
|
1,21%
|
30327,94
|
1,47%
|
Чехия
|
724592,40
|
3,00%
|
54362,32
|
2,64%
|
Дания
|
251,53
|
0,00%
|
20369,29
|
0,99%
|
Эстония
|
1949,82
|
0,01%
|
6552,34
|
0,32%
|
Финляндия
|
476,06
|
0,00%
|
126577,21
|
6,14%
|
Франция
|
50183,07
|
0,21%
|
201192,88
|
9,77%
|
Хорватия
|
952396,70
|
3,94%
|
11404,00
|
0,55%
|
Ирландия
|
399888,40
|
1,65%
|
23651,30
|
1,15%
|
Испания
|
846997,20
|
3,50%
|
84005,23
|
4,08%
|
Швеция
|
18679,51
|
0,08%
|
45261,91
|
2,20%
|
Италия
|
17430151,26
|
72,11%
|
294102,98
|
14,28%
|
Кипр
|
8663,55
|
0,04%
|
2124,19
|
0,10%
|
Латвия
|
26855,33
|
0,11%
|
16449,41
|
0,80%
|
Литва
|
6365,55
|
0,03%
|
22582,34
|
1,10%
|
Люксембург
|
67390,43
|
0,28%
|
5179,50
|
0,25%
|
Венгрия
|
1883,83
|
0,01%
|
38916,45
|
1,89%
|
Мальта
|
22002,02
|
0,09%
|
160,80
|
0,01%
|
Нидерланды
|
125777,30
|
0,52%
|
94399,64
|
4,58%
|
Польша
|
19514,00
|
0,08%
|
104233,90
|
5,06%
|
Португалия
|
742732,51
|
3,07%
|
11741,69
|
0,57%
|
Румыния
|
386635,50
|
1,60%
|
67342,96
|
3,27%
|
Словакия
|
266,34
|
0,00%
|
47750,39
|
2,32%
|
Словения
|
1162,32
|
0,00%
|
20380,02
|
0,99%
|
Греция
|
5,61%
|
20078,80
|
0,97%
|
Всего
|
24169985,89
|
100%
|
2059851,50
|
100%
В январе - ноябре 2022 года товарооборот Азербайджана со странами Европы вырос на 95,42 процента, или на 12,807 миллиарда долларов в годовом исчислении.
Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана в январе - ноябре 2022 года вырос на 62,92 процента, или 19,007 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 30,209 миллиарда до 49,217 миллиарда долларов.
В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлось 36,335 миллиарда долларов, что на 16,536 миллиарда долларов превышает показатель января - ноября 2021 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 73,82 процента против 65,54 процента годом ранее.
Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 2,471 миллиарда долларов, или на 23,74 процента - с 10,409 миллиарда до 12,881 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 26,17 процента против 34,46 процента годом ранее.
В результате этого сальдо внешнеторгового оборота в отчетный период, осталось положительным, и выросло в годовом исчислении более чем на 14,064 миллиарда долларов, или более чем вдвое - до 23,454 миллиарда долларов против 9,389 миллиарда долларов в январе - ноябре 2021 года.
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