Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 20 декабря понизилась на 0,34 доллара относительно предыдущего показателя и составила 84,09 доллара за баррель, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,11 доллара - до 81,9 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,08 доллара, составив 41,91 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 20 декабря понизилась на 1,06 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 78,59 доллара за баррель.