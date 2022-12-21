Центробанк Азербайджана запустил программу актуарного развития

Центральный банк Азербайджана совместно с Ассоциацией страховщиков Азербайджана начал программу актуарного развития с целью формирования в стране нового поколения актуариев, обладающих современными знаниями и навыками.

Об этом сообщает Day.Az в среду со ссылкой на Центробанк.

Программа реализуется при поддержке Фонда Турецкого Страхового института (TSEV) и местных специалистов, и продлится 15 месяцев. Его участникам наряду с теоретическими знаниями предоставлена возможность пройти практику в страховом секторе.

В сообщении отмечается, что 19 декабря в ЦБА состоялась встреча с 90 участниками, получившими право на участие в программе актуарного развития.

На встрече участникам были подробно разъяснены цели и требования программы, даны рекомендации, необходимые для успешного участия в программе.

Было отмечено, что лицам, успешно завершившим программу, будут предоставлены возможности для продолжения трудовой деятельности по соответствующей профессии в страховом секторе.

"Центральный банк Азербайджана продолжает свою широкомасштабную стратегическую деятельность с целью устойчивого развития страхового сектора. Одним из проектов, реализуемых в этом направлении в интенсивной форме, является проект расширения кадрового потенциала страховщиков. В рамках данного проекта, который служит повышению профессиональных знаний и навыков сотрудников страховых компаний, а также лиц, желающих работать в этом секторе, организуются программы обучения на международном уровне по различным профессиональным категориям в сфере страхования. Развитие актуарной сферы, которая играет важную роль в измерении финансовой устойчивости страховых компаний, входит в число приоритетов ЦБА", - говорится в сообщении.