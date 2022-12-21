Микаил Джаббаров назвал объем инвестиций резидентов Сумгайытского промышленного парка

На сегодняшний день резидентами Сумгайытского химическо-промышленного парка инвестированы 5,3 миллиарда манатов и создано более шести тысяч рабочих мест.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Сегодня 11-я годовщина создания Сумгайытского химического промышленного парка. Промышленные парки вносят значительный вклад в устойчивый экономический рост, развитие ненефтяного сектора и обеспечение занятости населения. Планируются дополнительные инвестиции в размере более 300 миллионов манатов и создание более 2 000 рабочих мест", - говорится в публикации.