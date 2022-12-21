Микаил Джаббаров назвал рост ненефтяного экспорта Азербайджана за год

В результате мер по диверсификации экономики в Азербайджане сохраняется положительная тенденция в экспорте ненефтяной продукции.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Азербайджан в январе - ноябре 2022 года увеличил экспорт ненефтяной продукции на 14 процентов, или 329,5 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,688 миллиарда долларов", - говорится в публикации.