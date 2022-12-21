В очередной раз стартовал конкурс "EY Предприниматель года", проводимый при финансовой поддержке банка АВВ и компании BP. Деловые люди и предприниматели, желающие принять участие в программе, могут подать свои заявки в конкурсный комитет. "EY Предприниматель года" - одна из самых престижных программ в мире, представляющих бизнес-награды.

В конкурсе могут принять участие представители всех отраслей предпринимательской деятельности. Приём заявок завершится 31 декабря 2022 года. Победитель национального этапа конкурса будет объявлен в феврале 2023 года и получит право представлять Азербайджан и соревноваться с финалистами из других стран на международном этапе конкурса, который пройдет в Монако в июне следующего года.

Предприниматели Азербайджана, желающие поделиться историей своего успеха, могут принять участие в программе. Ознакомиться с критериями отбора и получить более подробную информацию о конкурсе можно на официальном сайте программы https://www.eoy.az.

Финалистов и победителя определят члены независимого жюри, состоящего из известных предпринимателей, топ-менеджеров государственных компаний, а также менеджеров, представляющих международные финансовые организации. Партнерами конкурса также являются Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA), Azpromo, Ekvita и Veysəloğlu.

Престижный конкурс "EY Предприниматель года" проводится в Азербайджане уже в четвертый раз. Банк АВВ, активно содействующий развитию предпринимательства в стране, в очередной раз поддерживает проведение данного конкурса.

Более подробную информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, а также позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937 и на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.