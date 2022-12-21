Соглашение в сфере энергетического сотрудничества укрепит отношения между Азербайджаном и Венгрией

Новое соглашение об энергетическом сотрудничестве укрепит двусторонние отношения между Азербайджаном и Венгрией.

Как передает Day.Az, об этом сказал государственный секретарь по национальной политике Венгерской Республики Арпад Янош Потапи в ходе второго дня Международного форума Баку-Шуша, проходящего сегодня в Шуше.

"Несколько дней назад в Бухаресте был подписан очень важный документ - "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии", который поспособствует укреплению отношений между Азербайджаном и Венгрией", - сказал он.

Он отметил, что Венгрия впервые принимает участие в форуме тюркских государств.

"Наша страна не так давно является наблюдателем и наблюдающим членом Организации тюркских государств. Есть много вещей, которые связывают нас с тюркским народом, особенно из нашей истории. И, конечно, наша культура имеет много специфических особенностей, которые имеют отношение к тюркским народам. Я думаю, что все эти возможности не существовали бы, если бы у нас не было такой сильной связи с тюркскими государствами, Организацией тюркских государств. И, конечно, Венгрия также является своего рода для тюркских государств воротами в Европейский союз. И я думаю, что ЕС должен использовать эти возможности посредством Венгрии и тюркских государств", - подчеркнул госсекретарь.

Он также выразил надежду, что Венгрия сможет принимать участие в подобных форумах и в будущем.