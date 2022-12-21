Названы данные по экспорту алюминия из Азербайджана в Турцию

В Турцию экспортированы 74 контейнера с алюминиевой продукцией.

Об этом сообщили Day.Az в дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Container.

По данным источника, очередная партия алюминиевой продукции, произведенной в Гяндже, отправлена ​​в турецкий город Стамбул.

"Экспортная продукция будет доставлена ​​в Турцию блок-поездом, состоящим из 74 контейнеров, в рамках проекта "ТУРКУАЗ" по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Общий вес груза превышает две тысячи тонны", - сообщили в ООО.

Отметим, что согласно меморандуму, подписанному между ООО и ООО "Azəralüminium", с начала 2022 года было транспортировано 866 контейнеров, и в частности по маршруту Азербайджан-Турция - 486 контейнеров, Турция-Азербайджан - 204 контейнера и по маршруту Китай-Азербайджан - 176 контейнеров.

"С февраля 2021 года в рамках "ТУРКУАЗ" между Азербайджаном и Турцией было перевезено около семи тысяч TEU-контейнеров в 20-футовом эквиваленте", - сказали в ООО.

Было также отмечено, что по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в январе-ноябре 2022 года перевезено на 37 процентов больше грузов, чем в аналогичном периоде 2021 года.