Азербайджан, Узбекистан и Казахстан создадут Тюркский автопромышленный конгломерат

Источник: Агентство международной информации Trend

Узбекистан в сотрудничестве с Азербайджаном и Казахстаном стремится создать "Тюркский конгломерат автомобильной промышленности", сообщили в среду узбекские СМИ, что позже подтвердил источник в Администрации Президента Узбекистана.

Дополнительных подробностей по этому вопросу не предоставлено.

Идея создания конгломерата предполагает налаживание сотрудничества между узбекской компанией UzAuto Motors, азербайджанским заводом по производству автомобилей Azermash и ТОО "Сарыарка Автопром", крупнейшим предприятием по производству автомобилей в Казахстане.

Упомянутые компании уже несколько лет собирают автомобили Chevrolet из деталей, поставляемых Узбекистаном.

Идея создания конгломерата основана на прочных связях в машиностроении трех стран. Например, еще в июне 2022 года Меморандум о локализации производства автомобилей в Азербайджане между ОАО "Азермаш" и АО "УзАвтоСаноат" был подписан председателем правления "Азермаш" Эмином Ахундовым и заместителем председателя "УзАвтоСаноат" Сардором Таджиевым.

Отметим, что в рамках узбекско-казахстанского бизнес-форума 21 декабря в Ташкенте было подписано несколько соглашений в области производства автомобилей.

Кроме того, еще одно соглашение касается поставки "Узавтосаноатом" запчастей Chevrolet на сумму 500 миллионов долларов предприятию "Сарыаркаавтопром".

Скорее всего, идея конгломерата связана с более тесным сотрудничеством в плане сборки новых моделей Chevrolet в Азербайджане и Казахстане с помощью UzAuto Motors, а также расширением существующих мощностей и увеличением поставок комплектующих из Узбекистана в эти страны.

"Тюркский конгломерат автомобильной промышленности", по оценкам, охватит рынки трех стран с населением около 65 миллионов человек.