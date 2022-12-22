Поставки электроэнергии из Азербайджана внесут вклад в энергонезависимость Европы

Источник: Агентство международной информации Trend

Поставки электроэнергии из Азербайджана внесут вклад в энергетическую независимость Европы.

Об этом сказал Trend генеральный директор румынской консалтинговой компании SMARTLINK COMMUNICATIONS, глобальный аналитик, консультант и исследователь Раду Магдин, передает Day.Az.

По его словам, подписанное 17 декабря в Бухаресте "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии" предусматривает, что Румыния, как и Грузия, может стать транзитной страной для Венгрии и других европейских стран. Таким образом, Румыния может сыграть важную роль в обеспечении энергетической безопасности в более широком регионе.

"Это довольно амбициозный проект, который дает четкий сигнал о том, что Европа инвестирует в альтернативные источники энергии. Почти 1200-километровый кабель является жизнеспособной альтернативой для повышения конкурентоспособности и обеспечения привлекательных цен, уменьшая политическую монополию на энергоресурсы, господствовавшую до недавнего времени. Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал проект "важным" и "амбициозным", и я полностью согласен с этим. Этот проект представляет собой важный шаг в укреплении европейской энергетической безопасности и налаживании сотрудничества в Черноморском регионе и за его пределами", - отметил эксперт.

Магдин добавил, что Румыния уже является крупным производителем "зеленой" энергии в регионе, но продолжает работать над амбициозными проектами в этой области, в том числе и в развитии ядерной энергетики.

"Зеленая энергетика, безусловно, является областью возможностей для сотрудничества с Румынией, которая очень заинтересована в таких ресурсах не только для внутреннего потребления, но и для стабильного экспорта в другие страны, такие как Молдова", - заключил он.