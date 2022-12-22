SOFAZ об основных целях инвестстратегии

Инвестиционная стратегия Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) в первую очередь нацелена на обеспечение макроэкономической стабильности, а также снижение негативных последствий экономических шоков на экономику нашей страны, то есть играет роль "подушки безопасности" при возникновении экономической нестабильности на внешних рынках.

Об этом сказал в интервью Trend советник исполнительного директора SOFAZ Бахруз Бахрамов, передает Day.Az.

По его словам, наряду с этим, за счет трансферта денежных средств из SOFAZ в государственный бюджет обеспечивается формирование фискальной политики и госбюджета.

"Если посмотреть на инвестиционный портфель фонда, то мы сформировали портфель, охватывающий 1,4 тысячи компаний на территории 26 развитых стран мира в 14 валютах. Валютный инвестиционный портфель SOFAZ распределен следующим образом: 70,8 процента - в долларах США, 19 процентов - в евро, 4,7 процента - в фунтах стерлингов, а остальная часть (5,5 процента) - в австралийских долларах, турецких лирах, российских рублях, китайских юанях, японских иенах и других валютах. В портфеле фонда порядка 63 процентов составили облигации и инструменты денежного рынка, 18,7 процента - акции, 6,3 процента - недвижимость, 12 процентов - инвестиции в золото (101,8 тонны). По кредитному рейтингу 69,9 процента активов инвестированы в инструменты рейтинга ААА, а остальная часть - в инструменты кредитного рейтинга АA (16,7 процента), A (10 процентов), BBB (2,6 процента). Только 0,8 процента портфеля фонда инвестировано в инструменты неинвестиционного уровня", - сказал Бахрамов.

Он отметил, что SOFAZ в партнерстве с 13 компаниями инвестировал в свыше 500 объектов недвижимости.

"Свыше 60 процентов из них находится в Северной Америке и Европе. Наряду с этим, мы инвестировали в недвижимость в азиатском регионе. Речь идет как об офисных помещениях, так и торговых, жилых, промышленных, логистических объектах", - сказал Бахрамов.

Говоря об инвестициях фонда, он отметил, что нельзя однозначно сказать, что нынешние геоэкономические и геополитические реалии никак на них не влияют.

"На инвестиционный портфель нашего фонда, как и на портфели инвесторов и фондов других стран мира, оказывают влияние последствия COVID-19, нестабильная ситуация на энергетическом рынке, инфляция, геоэкономические и геополитические изменения. Учитывая, что наши инвестиции носят среднесрочный и долгосрочный характер, некоторые убытки, которые мы понесли в нынешнем году, мы не считаем убытками, потому что в среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидаем полного возмещения потерь и выхода в прибыль", - добавил Бахрамов.