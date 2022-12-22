В Азербайджане меняются Таможенные правила декларирования автомобилей

В Азербайджане предусмотрены изменения в Таможенные правила декларирования автомобилей.

Как сообщает в четверг Day.Az, некоторое время назад временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Шахин Багиров в ходе обсуждения изменений в Таможенном кодексе на заседании парламентского Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил, что в будущем также планируется ввести электронное декларирование легковых автомобилей.

Комментируя этот вопрос Trend, эксперт по транспортным вопросам, юрист Эршад Гусейнов отметил, что таможенное оформление автомобилей будет ускорено в случае применения этого правила.

"В настоящее время этот процесс занимает несколько дней. Однако считаю, что в случае перехода на электронное декларирование, таможенное оформление автомобилей может занять несколько часов. Пока трудно дать точное представление о работе механизма", - отметил он.

Он отметил, что предусмотренное изменение не повлияет на цены автомобилей.

"Внедрение электронного механизма декларирования не имеет ничего общего с таможенными платежами. Этот механизм позволит упростить и ускорить таможенное оформление автомобилей", - добавил эксперт.

Отметим, что процесс присвоения автомобилям экологического стандарта Евро-4 уже производится в электронном виде.