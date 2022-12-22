Назван объем выплат по системе "Зеленой карты" в Азербайджане

В январе - ноябре текущего года Бюро обязательного страхования Азербайджана осуществило выплаты по системе "Зеленой карты" на сумму около 531 000 манатов за дорожно-транспортные происшествия, произошедшие за рубежом.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на бюро.

Кроме того, осуществлено выплат в объеме более чем 95 000 манатов за страховые случаи, совершенные иностранными гражданами на территории страны.

"Самая большая выплата за события за рубежом была зарегистрирована на территории Германии и составила 31 586,37 манатов. А по событиям, произошедшим на территории Азербайджана с участием иностранных граждан, самая большая выплата приходится на Россию - 23 000 манатов", - говорится в сообщении бюро.

Отметим, что "Зеленая карта" в страховой деятельности - это международный договор страхования автогражданской ответственности, а также соглашение о взаимном признании странами-участницами соглашения страхового полиса по страхованию ответственности владельцев автотранспортных средств. На сегодня в систему "Зеленая карта" входят 48 стран Европы, Азии и Африки (включая Россию, Азербайджан, Турцию, Израиль, Марокко и Тунис).