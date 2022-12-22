https://news.day.az/economy/1521948.html Турция и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании в строительном секторе - ФОТО
Турция и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании в строительном секторе - ФОТО
С целью укрепления сотрудничества в строительном секторе между Турцией и Азербайджаном подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области совершенствования нормативной и единой системы оценки в строительстве.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, меморандум подписали министр городского развития и изменения климата Турции Мурат Курум и министр по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана Кямаледдин Гейдаров.
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