ЕБРР выделил «Азтелеком» кредит для обеспечения регионов высокоскоростным интернетом

22 декабря текущего года состоялась онлайн-встреча между генеральным директором ООО "Азтелеком" Клаусом Мюллером и управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, в рамках которой был подписан кредитный договор между ООО "Азтелеком" и ЕБРР с целью успешного продолжения реализации проектов по реконструкции инфраструктуры связи и повышению качества обслуживания в нашей стране.

Согласно договору, банк планирует выделить кредит в размере 50 миллионов долларов США (85 миллионов манатов). Кредит будет состоять из двух траншей по 25 млн долларов США каждый.

Средства ЕБРР будут направлены на финансирование внедрения самой современной широкополосной инфраструктуры в более чем 280 тысяч домохозяйств в регионах Азербайджана. Основной целью является расширение зоны охвата сети широкополосного доступа в Азербайджане и повышение уровня качества телефонной связи и интернета в регионах.

Благодаря этой финансовой поддержке компания улучшит скорость, емкость и пропускную способность запланированного расширения сети, таким образом сократив цифровое неравенство между городом и сельской местностью. Это позволит "Азтелеком" обеспечить качественный, бесперебойный интернет и увеличить среднюю скорость интернета по всей стране.

Компания успешно прошла сложную юридическую экспертизу, проводимую ЕБРР при выдаче кредита, и продемонстировала соответствие строгим требованиям банка в таких областях как финансовое здоровье, безопасность, экология и гендерное равенство. "Азтелеком" стала одной из немногих компаний в стране и регионе, которым удалось подписать кредитный договор с ЕБРР без государственной гарантии. Этот факт сам по себе является наглядным показателем положительного результата реформ в области корпоративного управления, проведенных в компании в 2021-2022 годах.

Следует отметить, что в рамках проекта "Онлайн-Азербайджан", реализуемого Министерством цифрового развития и транспорта и основным оператором которого является компания "Азтелеком", до конца 2024 года планируется построить широкополосную сеть, покрывающую всю территорию страну высокоскоростным интернетом.

В рамках проекта предусматривается замена существующего оборудования ADSL на оборудование GPON, работающее с современной платформой IMS, замена старой медной магистральной кабельной инфраструктуры оптическими кабелями и построение оптической распределительной сети. Данная технология значительно повышает качество интернета и дает возможность предоставлять дополнительные услуги, включая IPTV.

Отметим, с начала осуществления проекта в 2017 г. и по сегодняшний день около 766 тыс. домохозяйств по всей стране уже получили доступ к оптическому интернету, при чем 539 тыс. из них - в течение 2021-2022 гг, что подчеркивает многократное увеличение темпов развертывания новой инфраструктуры. В целом, к концу проекта планируется обеспечить все домохозяйства на территории страны высокоскоростным интернетом посредством GPON и других широкополосных технологий.