Азербайджанская нефть продолжает дорожать

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 22 декабря повысилась на 0,82 доллара относительно предыдущего показателя и составила 87,22 доллара за баррель, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,85 доллара - до 84,37 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,25 доллара, составив 44,42 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 22 декабря повысилась на 0,49 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 80,79 доллара за баррель.