Когда будут завершены работы на первой платной автодороге Азербайджана?

Основные работы на первой платной автомобильной дороге Азербайджана будут завершены до конца года.

Об этом в пятницу сообщил Day.Az руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

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