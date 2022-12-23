Когда будут завершены работы на первой платной автодороге Азербайджана?
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Основные работы на первой платной автомобильной дороге Азербайджана будут завершены до конца года.

Об этом в пятницу сообщил Day.Az руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

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