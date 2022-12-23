https://news.day.az/economy/1522191.html Когда будут завершены работы на первой платной автодороге Азербайджана?
Когда будут завершены работы на первой платной автодороге Азербайджана?
Основные работы на первой платной автомобильной дороге Азербайджана будут завершены до конца года.
Об этом в пятницу сообщил Day.Az руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.
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