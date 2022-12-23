Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут более чем на 1%. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,49%, до 82,19 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на WTI - на 1,05%, до 78,3 доллара.

Ранее на этой неделе стоимость нефти также преимущественно росла. Так, за четыре дня цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 4%, а февральских фьючерсов на WTI - на 5,4%. Позитивное влияние на котировки оказывал ряд факторов, один из которых - ослабление коронавирусных ограничений в Китае, что, в свою очередь, повышает спрос на этот вид сырья.

Также рынки отреагировали на статистику запасов из США, которая была опубликована в среду. Так, коммерческие запасы в стране за неделю по 16 декабря сократились на 5,9 миллиона баррелей, прогнозировалось снижение еще на 1,7 миллиона баррелей. При этом запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимума с декабря 1983 года, составив 378,6 миллиона баррелей.

Помимо этого, в четверг были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 22 декабря их число увеличилось на две - до 622 агрегатов.