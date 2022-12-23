https://news.day.az/economy/1522272.html Разрабатывается совместный с госструктурами проект в области кибербезопасности – Турал Мамедов
Разрабатывается совместный с госструктурами проект в области кибербезопасности – Турал Мамедов
Разрабатывается совместный проект с госструктурами в области кибербезопасности.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сообщил журналистам начальник Управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов.
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