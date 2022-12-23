Разрабатывается совместный с госструктурами проект в области кибербезопасности

Разрабатывается совместный проект с госструктурами в области кибербезопасности.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сообщил журналистам начальник Управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов.

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