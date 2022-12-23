Pasha Holding по случаю праздников дарит подарки детям семей шахидов

PASHA Holding начал реализацию программы социальной поддержки детей героев-шахидов, погибших в результате армянской провокации сентября 2022 года и 44-дневной Отечественной войны, передает Day.Az.

В рамках программы предусмотрено вручение праздничных подарков детям семей шахидов, по случаю Нового года, праздников Новруз, Гурбан, Рамазан и Дня Победы от PASHA Holding и сети супермаркетов Bravo. В проекте участвуют более 800 семей.

Подарки доставляются семьям шахидов с 22 декабря сетью супермаркетов Bravo при поддержке волонтеров общественного объединения "Региональное развитие". Праздничные подарки включают в себя различные продукты питания. Поскольку социальная программа распространяется именно на детей до 18 лет, в подарочный сет также включен праздничный пакет для детей.

Напомним, что эта программа, организованная PASHA Holding и ее дочерними компаниями, также охватывает сферу образования, здравоохранения и будет продолжена в течение всего 2023 года.