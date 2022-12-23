Подключения строительных объектов к газораспределительной сети стало платным

Технологическое подключение объектов строительства к действующей газораспределительной сети, на территории где утверждены документы территориального планирования стало платным.

Как сообщает в пятницу Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в изменении в законе Азербайджанской Республики "О газоснабжении", вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Исходя из изменения, размер выплаты будет определяться на основе соответствующей методики.

Изменения были вынесены на обсуждение и приняты в третьем чтении.