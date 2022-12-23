https://news.day.az/economy/1522302.html Подключения строительных объектов к газораспределительной сети стало платным
Подключения строительных объектов к газораспределительной сети стало платным
Технологическое подключение объектов строительства к действующей газораспределительной сети, на территории где утверждены документы территориального планирования стало платным.
Как сообщает в пятницу Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в изменении в законе Азербайджанской Республики "О газоснабжении", вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Исходя из изменения, размер выплаты будет определяться на основе соответствующей методики.
Изменения были вынесены на обсуждение и приняты в третьем чтении.
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