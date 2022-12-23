В Азербайджане эти товары освобождаются от таможенной пошлины

Сырье и материалы для деятельности на освобожденных территориях освобождаются от уплаты таможенной пошлины.

Как сообщает в пятницу Day.Az, этот вопрос отражен в обсуждавшихся сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана изменениях в закон "О таможенном тарифе".

Законопроект предусматривает освобождение от таможенных пошлин на ввоз сырья и материалов по сферам производственной деятельности резидентами освобожденных от оккупации территорий, зарегистрированными для целей НДС, сроком на 10 лет с 1 января 2023 года. Перечень данного сырья и материалов будет утвержден соответствующим органом исполнительной власти.

Изменение было вынесено на голосование и одобрено в третьем чтении.