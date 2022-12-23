«Азтелеком» начал обеспечивать село Славянка высокоскоростным интернетом по технологии GPON - ФОТО (R)
ООО "Азтелеком" создало оптоволоконную сеть на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Networks) в селе Славянка Гедабекского района. В селе Славянка района 1004 домохозяйств были охвачены высокоскоростным интернетом. В настоящее время этими услугами пользуются 124 абонента и подключение новых абонентов продолжается.
С внедрением новой технологии GPON абонентам предлагаются более высокоскоростные интернет-пакеты (от 30 Мбит/с до 100 Мбит/с). Эти пакеты нижеследующие:
• интернет
• интернет+телефония
• интернет+телевидение
• интернет+телефония+телевидение
Стоимость услуг варьируется от 18 до 54 манатов, в зависимости от выбранного тарифа и требований пользователя.
Для подключения к услугам граждане могут позвонить на "горячую линию" 170 "Азтелеком", обратится в районный отдел обслуживания (адрес: город Гедабек, улица М.А.Расулзаде, 35), а также подать заявку посредством сайта www.aztelekom.az.
Отметим, что в рамках реализуемого Министерством цифрового развития и транспорта проекта "Онлайн-Азербайджан" по применению современных технологий в плановом порядке также продолжаются соответствующие работы по обеспечению высокоскоростным интернетом других регионов страны.
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